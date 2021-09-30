Накануне возможной войны: для чего Эрдоган летал к Путину

Экстренная встреча турецкого и российского лидеров была, вероятно, последней попыткой избежать прямого боевого столкновения в сирийском Идлибе. Удалось ли Эрдогану и Путину о чем-то договориться — станет очевидным в ближайшие дни, сообщает Depo.ua.

Вчерашние переговоры президентов России и Турции в Сочи продолжались 3 часа, издали они выглядели, как встреча добрых друзей. Путин рассказывал, что "Турецкий поток" бесперебойно поставляет Турции газ, а Эрдоган радовался новой АЭС, которую строит в сотрудничестве с "Росатомом".

При том что информационный фон для вчерашних переговоров был не то, чтобы идеальным. Турецкая делегация недавно посещала саммит "Крымской платформы", и сам Эрдоган неоднократно поддерживал территориальный суверенитет Украины — в том числе, и на последней Генеральной ассамблее ООН. Но, как показал факт встречи, ради которой Путин даже вышел из своего многодневного карантина, в случае необходимости Москва умеет не замечать даже "откровенные посягательства на территориальную целостность" , как российские пропагандисты называют любые сомнения относительно законности захвата Крыма.

Но в реальности за рукопожатиями лидеров и официальными фото ощущалась определенная напряженность. То ли, на новом пике эпидемии российский и турецкий лидеры боялись что-то подхватить друг от друга. То ли, может, они чувствовали, что пройдет несколько дней — и солдаты их государств встретятся на поле боя.

Собственно, главной причиной, которая подтолкнула Эрдогана посетить Россию, была именно ситуация в сирийском Идлибе. Который сейчас контролирует протурецкое сирийское ополчение — при поддержке турецких инструкторов и, вероятно, спецподразделений. И которое президент Сирии Башар Асад хочет прибрать к рукам с помощью лобового наступления — используя при этом российскую авиацию, артиллерию и ПВО, и, вероятно, иранских военных. Собственно, недавний визит Асада в Москву был, скорее всего, полностью посвящен планам наступления на оппозицию.

В течение последнего месяца российская авиация нанесла около двухсот ударов по Идлибу, а на границах провинции наблюдается значительная концентрация сирийских войск.

Но и Анкара демонстрирует, что не собирается отдавать Идлиб без боя. В течение последних двух недель Турция перебросила в провинцию несколько тысяч бойцов, сотни единиц бронетехники и артиллерии, идет активное строительство укреплений.

В такой ситуации стороны планомерно и почти неизбежно движутся к масштабному боевому столкновению — во время которого возможны какие угодно сценарии эскалации. Поскольку Асад неизбежно будет пытаться по максимуму использовать российскую авиацию — а Турция, в случае жертв среди своих военных, будет вынуждена использовать собственную ПВО, которая в значительной степени перекрывает Идлиб. Что, в сумме, может привести к историям, аналогичным той, которая произошла после предыдущего сбитого турками российского самолета.

При том что уже 26 сентября турецкие войска совершили обстрел пары российских боевых вертолетов над селом Аль-Дардариа. Но поскольку россиянам удалось сбежать, то и инцидент развития не получил.

И вчерашний разговор, скорее всего, касался именно возможности остановить лобовое столкновение турецких и российских сил в случае штурма Идлиба, на котором настаивает Башар Асад.

Учитывая тему и повод для вчерашних переговоров, шансы на то, что турецкий лидер смог уделить время и поговорить с Путиным о судьбе крымских политзаключенных, невелики.

Удалось Эрдогану ли убедить Путина отбросить планы силового "объединения" Сирии — пока неизвестно, поскольку к прессе президенты не выходили. Турецкий лидер покинул резиденцию Путина сразу после завершения разговора, отказавшись от совместного обеда. Но о фактических, а не декларируемых результатах разговора можно будет узнать уже в ближайшие дни — наблюдая за активностью российской авиации над территориями, которые удерживает протурецкая оппозиция в Сирии.