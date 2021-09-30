Шмыгаль озвучил план стабилизации коммунальных тарифов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил правительственный план для стабилизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, который состоит из пяти шагов, сообщает Деловая столица.

Об этом глава правительства заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей.

"Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общество. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и стабильно пройти отопительный сезон в этом году" , — отметил Шмыгаль.

По его словам, план выглядит следующим образом: