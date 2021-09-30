Шмыгаль озвучил план стабилизации коммунальных тарифов

Шмыгаль озвучил план стабилизации коммунальных тарифов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил правительственный план для стабилизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, который состоит из пяти шагов, сообщает Деловая столица.

Об этом глава правительства заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей.

"Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общество. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и стабильно пройти отопительный сезон в этом году", — отметил Шмыгаль.

По его словам, план выглядит следующим образом:

  • фиксированная цена на газ, благодаря годовым продуктам цена для большинства украинцев составит не более 8 гривен за кубометр;
  • изменения в бюджет для увеличения программы субсидий на 12 млрд гривен до конца года;
  • с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 гривны за кВт*час, для остальных — останется неизменной;
  • для стабильного прохождения зимы накоплено почти 19 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах;
  • меморандум с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом.
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics