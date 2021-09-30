Совет врача, как побороть аллергию на холод

Аллергия на холод проявляется красной сыпью — она чешется и похожа на след от крапивы. Реакция может появиться через несколько минут после контакта с ледяным воздухом, водой в бассейне, употребления коктейля со льдом, мороженого, сообщает GreenPost.

У большинства людей с аллергией на холод сыпь появляется в месте контакта с возбудителем и исчезает через несколько часов. Чтобы проверить, есть ли у вас аллергия на холод, советуют приложить кубик льда на предплечье на несколько минут. Если в месте контакта появится сыпь и отек — это аллергия. Лучше пойти к врачу, который направит к аллергологу.

Аллергия на холод появляется в результате таких раздражителей:

низкая температура,

ветер;

химические вещества;

нарушенный кожный барьер.

Чаще всего эти симптомы появляются у людей, которые часто имеют контакт с водой, антисептическими и моющими средствами.

Врачи советуют после того, как воздух станет прохладнее, использовать жирные защитные кремы и бальзамы для деликатной кожи, ведь они восстанавливают липидный барьер. Также нужно использовать крем после каждого мытья рук. Если на улице холодная погода, следует наносить крем не менее 5–6 раз в сутки, надевать перчатки.

Также, моя посуду, следует надевать тонкие хлопчатобумажные перчатки, а уже на них — резиновые. Некоторые специалисты советуют периодически делать парафинотерапию, она может несколько улучшить состояние кожи и ее внешний вид.