Украинский телеканал получил предупреждение из-за карты РФ с Крымом

Украинский телеканал "Дом", созданный для жителей неподконтрольных территорий, получил предупреждение из-за показа карты РФ с Крымом. Об этом рассказали в пресс-службе национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает Вести.

Государственный телеканал Дом вещающий на русском языке для неподконтрольных территорий получил предупреждение от Нацсовета по телевидению и радиовещанию за трансляцию карты Украины без Крыма.

"Национальный совет признал, что телеканал "Дом" нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Руководство канала уже провело служебную проверку для выяснения причины этого случая, который квалифицировали, как служебную халатность ответственных за производственный процесс сотрудников.