Промоутер Джошуа рассказал о возможности реванша в Киеве

Промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о возможном месте проведения реванша своего клиента с новым чемпионом Александром Усиком, сообщает УНИАН.

Как передает boxingnews24.com, Хирн сообщил, что есть несколько вариантов, включая Украину.

"Я бы провел реванш на открытой площадке, сделал бы это в апреле. Мы делали это раньше. Я хотел бы провести поединок в Великобритании, но я уверен, что команда Усика хочет, чтобы он прошел в Киеве. Если честно у меня нет проблем с этим. У меня нет проблем, чтобы поехать в Киев. Нужно все проанализировать и посмотреть, какой доход в этом случае мы можем получить" , - сказал промоутер.

"Конечно, наш первый выбор - это Великобритания. Также у нас были предложения с Ближнего Востока, чтобы провести матч-реванш там" , - добавил Хирн.

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