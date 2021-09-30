Промоутер Джошуа рассказал о возможности реванша в Киеве
Промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о возможном месте проведения реванша своего клиента с новым чемпионом Александром Усиком, сообщает УНИАН.
Как передает boxingnews24.com, Хирн сообщил, что есть несколько вариантов, включая Украину.
"Я бы провел реванш на открытой площадке, сделал бы это в апреле. Мы делали это раньше. Я хотел бы провести поединок в Великобритании, но я уверен, что команда Усика хочет, чтобы он прошел в Киеве. Если честно у меня нет проблем с этим. У меня нет проблем, чтобы поехать в Киев. Нужно все проанализировать и посмотреть, какой доход в этом случае мы можем получить", - сказал промоутер.
"Конечно, наш первый выбор - это Великобритания. Также у нас были предложения с Ближнего Востока, чтобы провести матч-реванш там", - добавил Хирн.
Усик - Джошуа: итоги боя
- Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
- Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
- Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах.
- Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.