Необычный тыквенный пирог: 3 интересных рецепта

Тыквенная каша приелась, тыквенные оладьи уже готовили, а тыква все равно еще осталась. Что готовить дальше? Тыквенный пирог в помощь – ароматная и очень вкусная выпечка, которая радует и взгляд, и все вкусовые рецепторы. А в дополнение еще и яркий цвет, хрустящая корочка и нереально нежная начинка, сообщает Обозреватель.

Далее рецепты вкусных тыквенных пирогов, которые стоит приготовить каждой хозяйке.

Тыквенный пирог без масла, яиц и муки

Ингредиенты:

Тыква – 330 г

Лимон – 1 шт

Жирный кефир – 1 ст

Сахарный песок – 310 г

Манная крупа – 250 г

Пекарский порошок – 2 ч. л

Фильтрованная вода – 130 г

Способ приготовления:

Тыкву очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке. Соединить ее с цедрой лимона. Хорошо все перемешать, после чего добавить кефир, пекарский порошок и сахарный песок. Вылить тесто в форму для выпекания. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов. Готовый пирог залить сиропом, приготовленным на основе воды, лимонного сока и сахарного песка.

Тыквенный пирог без добавления яиц и муки. Источник: Pixabay

Тыквенный пирог с сыром

Ингредиенты:

Сливочное масло – 80 г

Кефир – 1 ст

Яйца – 2 шт

Сахарный песок – 90 г

Ванилин – щепотка

Мука – 1 ст

Мякоть тыквы – 360 г

Сыр – 90 г

Имбирь сушеный – 1 пучок

Сода – 0,5 ч. л

Способ приготовления:

Тыкву очистить, порезать и отварить до мягкости. Взбить яйца с ванилином и сахарным песком. Добавить размягченное сливочное масло, молотый имбирь. Постепенно вливать кефир, помешивая. Так же добавлять просеянную муку и соду. Тыква соединить с тертым сыром. Добавить немного лимонного сока или цедры. Вылить тесто в форму. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Тыквенный пирог с сыром. Источник: Pixabay

Тыквенный пирог с яблоками и медом

Ингредиенты:

Тыква – 330 г

Яблоки – 1 шт

Сливочное масло – 150 г

Яйца – 2 шт

Сахарный песок – 140 г

Мука – 220 г

Корица – 1 ч. л

Мед – 1 ч. л

Пекарского порошка – 1 ч. л

Масло – 1 ч. л

Способ приготовления:

Очистить тыкву и яблоко. Натереть на крупной терке. Добавить корицу, мед и немного сахара. Разогревать массу в микроволновке примерно 1 мин. Масло растереть с сахаром. Добавить яйца. Две предыдущие массы соединить. Добавить муку и пекарский порошок. Перемешать. Вылить тесто в форму. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.