Необычный тыквенный пирог: 3 интересных рецепта

Тыквенная каша приелась, тыквенные оладьи уже готовили, а тыква все равно еще осталась. Что готовить дальше? Тыквенный пирог в помощь – ароматная и очень вкусная выпечка, которая радует и взгляд, и все вкусовые рецепторы. А в дополнение еще и яркий цвет, хрустящая корочка и нереально нежная начинка, сообщает Обозреватель.

Далее рецепты вкусных тыквенных пирогов, которые стоит приготовить каждой хозяйке.

Тыквенный пирог без масла, яиц и муки

Ингредиенты:

  • Тыква – 330 г
  • Лимон – 1 шт
  • Жирный кефир – 1 ст
  • Сахарный песок – 310 г
  • Манная крупа – 250 г
  • Пекарский порошок – 2 ч. л
  • Фильтрованная вода – 130 г

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке. Соединить ее с цедрой лимона. Хорошо все перемешать, после чего добавить кефир, пекарский порошок и сахарный песок.
  2. Вылить тесто в форму для выпекания. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
  3. Готовый пирог залить сиропом, приготовленным на основе воды, лимонного сока и сахарного песка.
Тыквенный пирог без добавления яиц и муки
Тыквенный пирог без добавления яиц и муки. Источник: Pixabay

Тыквенный пирог с сыром

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 80 г
  • Кефир – 1 ст
  • Яйца – 2 шт
  • Сахарный песок – 90 г
  • Ванилин – щепотка
  • Мука – 1 ст
  • Мякоть тыквы – 360 г
  • Сыр – 90 г
  • Имбирь сушеный – 1 пучок
  • Сода – 0,5 ч. л

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить, порезать и отварить до мягкости.
  2. Взбить яйца с ванилином и сахарным песком. Добавить размягченное сливочное масло, молотый имбирь.
  3. Постепенно вливать кефир, помешивая. Так же добавлять просеянную муку и соду.
  4. Тыква соединить с тертым сыром. Добавить немного лимонного сока или цедры.
  5. Вылить тесто в форму. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
Тыквенный пирог с сыром
Тыквенный пирог с сыром. Источник: Pixabay

Тыквенный пирог с яблоками и медом

Ингредиенты:

  • Тыква – 330 г
  • Яблоки – 1 шт
  • Сливочное масло – 150 г
  • Яйца – 2 шт
  • Сахарный песок – 140 г
  • Мука – 220 г
  • Корица – 1 ч. л
  • Мед – 1 ч. л
  • Пекарского порошка – 1 ч. л
  • Масло – 1 ч. л

Способ приготовления:

  1. Очистить тыкву и яблоко. Натереть на крупной терке. Добавить корицу, мед и немного сахара. Разогревать массу в микроволновке примерно 1 мин.
  2. Масло растереть с сахаром. Добавить яйца.
  3. Две предыдущие массы соединить. Добавить муку и пекарский порошок. Перемешать.
  4. Вылить тесто в форму. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.
Тыквенный пирог с яблоками
Тыквенный пирог с яблоками. Источник: Pixabay

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