Необычный тыквенный пирог: 3 интересных рецепта
Тыквенная каша приелась, тыквенные оладьи уже готовили, а тыква все равно еще осталась. Что готовить дальше? Тыквенный пирог в помощь – ароматная и очень вкусная выпечка, которая радует и взгляд, и все вкусовые рецепторы. А в дополнение еще и яркий цвет, хрустящая корочка и нереально нежная начинка, сообщает Обозреватель.
Далее рецепты вкусных тыквенных пирогов, которые стоит приготовить каждой хозяйке.
Тыквенный пирог без масла, яиц и муки
Ингредиенты:
- Тыква – 330 г
- Лимон – 1 шт
- Жирный кефир – 1 ст
- Сахарный песок – 310 г
- Манная крупа – 250 г
- Пекарский порошок – 2 ч. л
- Фильтрованная вода – 130 г
Способ приготовления:
- Тыкву очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке. Соединить ее с цедрой лимона. Хорошо все перемешать, после чего добавить кефир, пекарский порошок и сахарный песок.
- Вылить тесто в форму для выпекания. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
- Готовый пирог залить сиропом, приготовленным на основе воды, лимонного сока и сахарного песка.
Тыквенный пирог с сыром
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 80 г
- Кефир – 1 ст
- Яйца – 2 шт
- Сахарный песок – 90 г
- Ванилин – щепотка
- Мука – 1 ст
- Мякоть тыквы – 360 г
- Сыр – 90 г
- Имбирь сушеный – 1 пучок
- Сода – 0,5 ч. л
Способ приготовления:
- Тыкву очистить, порезать и отварить до мягкости.
- Взбить яйца с ванилином и сахарным песком. Добавить размягченное сливочное масло, молотый имбирь.
- Постепенно вливать кефир, помешивая. Так же добавлять просеянную муку и соду.
- Тыква соединить с тертым сыром. Добавить немного лимонного сока или цедры.
- Вылить тесто в форму. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
Тыквенный пирог с яблоками и медом
Ингредиенты:
- Тыква – 330 г
- Яблоки – 1 шт
- Сливочное масло – 150 г
- Яйца – 2 шт
- Сахарный песок – 140 г
- Мука – 220 г
- Корица – 1 ч. л
- Мед – 1 ч. л
- Пекарского порошка – 1 ч. л
- Масло – 1 ч. л
Способ приготовления:
- Очистить тыкву и яблоко. Натереть на крупной терке. Добавить корицу, мед и немного сахара. Разогревать массу в микроволновке примерно 1 мин.
- Масло растереть с сахаром. Добавить яйца.
- Две предыдущие массы соединить. Добавить муку и пекарский порошок. Перемешать.
- Вылить тесто в форму. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.