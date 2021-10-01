В Дании обустроили необычной пешеходный переход

Необычные 3D-переходы обустроили на улицах датского города Орхус. Такая оптическая иллюзия должно заставлять велосипедистов и скутеристов тормозить перед переходом, сообщает Обозреватель.

Пилотный проект реализовали пока в одном городе на улицах из самых оживленным движением. Однако если эксперимент окажется удачным, его распространят и на другие датские города.

Проблемы с безопасностью пешеходов в разных странах ЕС решают по-разному. Так, например, в Бельгии есть несколько вариантов традиционной "зебры". Типичный пешеходный переход на улице Антверпена выложен разноцветной брусчаткой и еще и приподнят над проезжей частью дороги, заставляет водителей притормаживать перед ним и пропускать пешеходов. Но есть также необычные пешеходные переходы, обозначенные разными цветами, что повышает его видимость и для водителей, и для пешеходов. Выглядит очень ярко. Еще в нескольких странах ЕС введен нанесения "зебры" под углом. По результатам исследований это снижает риск аварий до 10%.

Разноцветная "зебра" в Антверпене. Источник: indimoproject.eu

В общем нововведения в дорожную инфраструктуру поможет уменьшить количество ДТП с участием пешеходов.