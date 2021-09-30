Умер легендарный актер студии Disney

Американскому актеру Томми Кирку, которого считают легендой Disney, было 80 лет, сообщает Сегодня.

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Артист скончался 29 сентября в своем доме в Лас-Вегасе. Его тело обнаружил сосед. Смерть наступила по естественным причинам. Томми Кирк сыграл главную роль в картине Disney "Старый брехун" 1957 года выпуска.

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Он снялся еще в нескольких фильмов Disney, однако в 1964 году его уволил сам основатель студии Уолт Дисней. Несмотря на затяжной конфликт со студией в 2016 году он получил звание "Легенда Disney". Оно присуждается ежегодно людям, которые сделали существенный вклад в историю The Walt Disney Company.