Умер легендарный актер студии Disney

Американскому актеру Томми Кирку, которого считают легендой Disney, было 80 лет, сообщает Сегодня.

Томми Кирк скончался в своем доме в Лас-Вегасе
Фото: Wikipedia

Артист скончался 29 сентября в своем доме в Лас-Вегасе. Его тело обнаружил сосед. Смерть наступила по естественным причинам. Томми Кирк сыграл главную роль в картине Disney "Старый брехун" 1957 года выпуска.

6155a8c2d8fe9.jpeg
Wikipedia

Он снялся еще в нескольких фильмов Disney, однако в 1964 году его уволил сам основатель студии Уолт Дисней. Несмотря на затяжной конфликт со студией в 2016 году он получил звание "Легенда Disney". Оно присуждается ежегодно людям, которые сделали существенный вклад в историю The Walt Disney Company.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics