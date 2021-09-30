Вопрос отставок в Кабмине отложили

Рассмотрение вопроса о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины, связанных, в частности, с отставками некоторых министров, пока отложено, хотя кадровые ротации точно будут в ближайшее время. Об этом рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура, сообщает Интерфакс-Украина.

"Много того, что звучит сейчас в СМИ в отношении некоторых фамилий, не соответствует действительности. Об этом я могу говорить с уверенностью, потому что по некоторым (министрам – ред.) вопрос отложен. Но, опять же, для фракции решающей будет позиция президента", – сказал Качура.

Он считает логичным, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров.

"Если говорить о министре обороны, то это вообще прерогатива президента, согласно Конституции", – подчеркнул депутат.

Вместе с тем, Качура не стал называть имен возможных претендентов на должности некоторых министров до проведения выездного заседания фракции "Слуга народа", которое состоится при участии президента Украины 1-2 октября в Трускавце.