Настоящее искусство: Мила Йовович стала моделью на новом показе Balmain

Роскошный бренд одежды показывает весенне-летнюю коллекцию 2022 года на показе, который провели в рамках Недели моды в Париже. Отличительной чертой шоу стало то, что оно является праздничным для креативного директора бренда, ведь в этом году он отмечает 10 лет своей работы с модным домом, а потому линейка получилась по-настоящему эффектной, сообщает WomanEL.

Кроме того, специально для показа дизайнер пригласил звездных моделей, например, легенду модной индустрии Наоми Кэмпбелл и Наталью Водянову, а также в качестве модели на подиуме появилась и актриса Мила Йовович.

Фото: jetsetter.ua.

Что касается самого запуска от Balmain, то в основном это яркие платья-мини, которые декорируют жемчужинами, пайетками, разнообразной вышивкой и бисером, а также комбинезоны, брючные костюмы, куртки, пальто и несколько образов для мужчин.