Высокопоставленные республиканцы США входят в секретную радикальную группировку

Предприниматели, медиа-магнаты и высокопоставленные представители Республиканской партии США оказались в списках членов секретной радикальной правой группы под названием «Совет по национальной политике», сообщает Газета.ru.

Издание The Guardian ссылается на утечку данных организации, отмечая, что ее представители занимают ультраконсервативные позиции по вопросам абортов, а также исламу.

Информации о CNP не слишком много. Считается, что группа появилась в 1981 году с целью влияния на политику Рональда Рейгана. Впоследствии организация пыталась взаимодействовать и с другими президентами от Республиканской партии, в том числе с Джорджем Бушем-младшим и Дональдом Трампом.

По данным The Guardian, группа объединяет консерваторов и экстремистов и скрыта настолько, что от ее представителей требуют не раскрывать свое участие и даже не упоминать о ее существовании.

Согласно слитым спискам, в организацию входят многие американцы, внесенные в реестр белых экстремистов правозащитной группы Southern Poverty Law Center. Вместе с ними в ней состоят достаточно известные представители Республиканской партии, в том числе бывший лидер республиканцев в Конгрессе Том Дилэй, экс-губернатор Висконсина Скотт Уокер и бывший глава администрации Белого дома при Трампе Райнс Прибус.