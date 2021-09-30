Мороз ночью и солнце днем: погода в Украине 1 октября

В первый день второго месяца осени погода﻿ все еще будет радовать нас солнцем и отсутствием осадков на большей части страны, хотя ночью кое-где уже будут заморозки, а днем температура воздуха поменяется на 1-2 градуса по сравнению с предыдущим днем.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

В пятницу, 1 октября, в большинстве западных, центральных, северных, южных, а также в Донецкой областях будет температура около 12-16°С днем и от -3°С на севере до 8°С на западе ночью. В остальных же восточных, а также в Полтавской областях будет прохладнее всего – 11-13°С днем и от -3°С на востоке до 4°С на Полтавщине ночью. На Закарпатье будет все еще теплее всего – 17-19°С днем и 6-8°С ночью. В Крыму – 15-17°С днем и 6-8°С ночью.

Дожди 1 октября прольются всего в трех областях на западе: Закарпатской, Волынской и Львовской. На остальной территории Украины буде сухо и солнечно с небольшой облачностью. В большинстве регионов ожидается ветер около 7-18 км/час в среднем. На юге и в Крыму дуть будет сильнее – 14-22 км/час в среднем. На юге местами шквалы до 25 км/час, в Крыму – до 29-32 км/час максимум.

Ночью 1 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°С (уровень опасности – желтый). В северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3°С (уровень опасности – оранжевый).

В столице Украины, Киеве﻿, ожидается температура от 3 до 14°С в течении дня, ветер 7-11 км/час и ясная погода без осадков.