Вслед за увольнением Разумкова ОП планирует заменить Венедиктову

Офис Президента планирует уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову. После увольнения Разумкова организуют сбор голосов, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом главред издания Юрий Бутусов написал в Facebook.

"По данным источников, Офис Президента вслед за увольнением Разумкова собирается организовать сбор голосов для замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, также ожидается замена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. На его место Офис обсуждает кандидатуру Тимофея Милованова - советника главы ОП, главы Нацсовета по инвестициям, главы Набсовета "Укроборонпрома", главы конкурсной комиссии по избранию главы БЭБ.

Бутусов отметил, что провести сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова "Слуги народа" собираются на выездном заседании в Трускавце.

"Глава ОП Андрей Ермак сбивает и дискредитирует Разумкова, который был первым номером партийного списка Слуг народа на выборах, чтобы в предверии выборов полный контроль над партией и фракцией захватил именно офис.

Под вопросом также замена ряда министров и глав облгосдаминистраций, которые не являются самостоятельными и не конфликтуют с Ермаком, но их должности нужны для торговли в парламенте, чтобы договориться с группами, несогласными с увольнением Разумкова и Венедиктовой, и чтобы одновременно завести новых, согласных на все депутатов", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что "Слуг народа" собирают в Трускавце, чтобы " успокоить лояльных депутатов, что чистка не коснется их самих; чтобы подкупить всех колеблющихся; чтобы запугать всех не согласных ".