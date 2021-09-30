Маск обвинил Байдена в предвзятости

Маск обвинил Байдена в предвзятости

Основатель компании Tesla Илон Маск раскритиковал администрацию президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за то, что на саммит в Белый дом были приглашены только Ford, General Motors и Stellantis, сообщает InfoResist.

Об этом Маск сказал на конференции Code Conference.

Миллиардер подчеркнул, что в Белом доме о Tesla ни разу не упомянули, а за революцию похвалили Ford и GM.

«Может быть, немного предвзято. Не самая дружелюбная администрация», — заявил Маск.

Также предприниматель допустил, что администрация Джо Байдена «контролируется профсоюзами». Кроме того, Маск сказал, что хотел бы видеть президента США более центристским и уверенным.

В то же время Маск сказал, что сам он не хотел бы становиться президентом Соединенных Штатов, потому что это «не очень весело».

По информации издания The Verge, представителей компании Tesla не пригласили, поскольку работники этой компании не состоят в профсоюзах, поддерживаемых Байденом.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics