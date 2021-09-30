Маск обвинил Байдена в предвзятости

Основатель компании Tesla Илон Маск раскритиковал администрацию президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за то, что на саммит в Белый дом были приглашены только Ford, General Motors и Stellantis, сообщает InfoResist.

Об этом Маск сказал на конференции Code Conference.

Миллиардер подчеркнул, что в Белом доме о Tesla ни разу не упомянули, а за революцию похвалили Ford и GM.

«Может быть, немного предвзято. Не самая дружелюбная администрация», — заявил Маск.

Также предприниматель допустил, что администрация Джо Байдена «контролируется профсоюзами». Кроме того, Маск сказал, что хотел бы видеть президента США более центристским и уверенным.

В то же время Маск сказал, что сам он не хотел бы становиться президентом Соединенных Штатов, потому что это « не очень весело ».

По информации издания The Verge, представителей компании Tesla не пригласили, поскольку работники этой компании не состоят в профсоюзах, поддерживаемых Байденом.