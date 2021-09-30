В Украине появился еще один боевой катер

Предприятие "Кузня на Рыбальском" спустило на воду восьмой бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М", сообщает РБК-Украина.

"Предприятие продолжает выпускать корабли для Военно-Морских сил Украины несмотря на давление силовиков, попытки обанкротить завод и преследования его руководителя" , - отметили участники мероприятия.

Начальник управления кораблестроения ВМС Украины Василий Радчук поблагодарил коллектив "Кузни" и отметил, что украинская армия нуждается в новых боевых кораблях.

"От имени командования Военно-Морских сил искренне поздравляю коллектив завода и нас, Министерство обороны и Военно-морские силы с пополнением, с новым катером. Спасибо всем за совместную работу и очень хотим, чтобы это был не последний корабль, чтобы мы еще имели дальше корабли от "Кузни на Рыбальском" , - сказал он.

Также со спуском нового катера всех присутствующих поздравил народный депутат Михаил Забродский.

"Это - достойный ответ всем тем, кто сомневался, кто пытается постановлением следователей прекратить строительство боевых единиц для наших Военно-Морских сил. Это доказывает, что коллектив даже в таких сложных условиях работал, работает и будет продолжать работать" , - подчеркнул он.

Автор: Наталия Гурковская