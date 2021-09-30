Суд отказался выпускать Балашова из СИЗО, его сторонники готовятся к протестам

Суд перенес апелляцию по делу Геннадия Балашова на 18 октября. До этого времени лидер партии 5:10, несмотря на то, что голодает вот уже 11 дней, будет находиться в СИЗО.

Балашов пребывает в следственном изоляторе с 16 сентября, когда Печерский районный суд Киева принял решение о содержании экс-нардепа под стражей с залогом в размере 9 млн 600 тыс. грн, который он отказался вносить.



Как сообщают адвокаты Балашова, он уже 11 дней голодает, употребляя только воду, поскольку опасается, что в СИЗО его могут отравить.

Кроме того после соответствующей апелляции стоимость залога была уменьшена до 680 тысяч гривен, которые были уплачены. Адвокаты уверяют, что у них на руках имеются документы, подтверждающие оплату требуемой суммы.

Однако судья Апелляционного суда, ссылаясь на то, что документы с Печерского суда еще не поступили, перенес заседание на неделю.

Сторонников Балашова призывают выйти завтра к Офису президента, чтобы выразить несогласие с такими действиями властей.