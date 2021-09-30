В Германии поймали 96-летнюю экс-сотрудницу концлагеря, сбежавшую от суда

В Германии полиция задержала 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф. Ее обвиняют в пособничестве убийстве нескольких тысяч человек, сообщает Деловая столица.

Женщина арестована и будет доставлена в суд..

Где и при каких обстоятельствах задержали пенсионерку не сообщается.

Врач должен проверить способность женщины нести ответственность за преступления. Ее доставят в суд.

Ранее женщина написала суду письмо, в котором она отказалась от участия в судебном процессе.

"Из-за моего возраста и физических ограничений я не буду присутствовать на заседаниях суда и попрошу защитника представлять меня… Я хотела бы избавить себя от этих затруднений и не выставлять себя на посмешище перед человечеством" , — написала она и упомянула о своих многочисленных заболеваниях.

30 сентября 96-летняя Ирмгард Фурхнер, которая в 1940-х годах работала секретарем коменданта нацистского концлагеря Штуттгоф, должна была предстать перед судом за пособничество в убийстве более 11 тысяч человек. Однако женщина, которая проживает в доме престарелых, скрылась непосредственно перед заседанием.