В Германии поймали 96-летнюю экс-сотрудницу концлагеря, сбежавшую от суда
В Германии полиция задержала 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф. Ее обвиняют в пособничестве убийстве нескольких тысяч человек, сообщает Деловая столица.
Женщина арестована и будет доставлена в суд..
Где и при каких обстоятельствах задержали пенсионерку не сообщается.
Врач должен проверить способность женщины нести ответственность за преступления. Ее доставят в суд.
Ранее женщина написала суду письмо, в котором она отказалась от участия в судебном процессе.
"Из-за моего возраста и физических ограничений я не буду присутствовать на заседаниях суда и попрошу защитника представлять меня… Я хотела бы избавить себя от этих затруднений и не выставлять себя на посмешище перед человечеством", — написала она и упомянула о своих многочисленных заболеваниях.
30 сентября 96-летняя Ирмгард Фурхнер, которая в 1940-х годах работала секретарем коменданта нацистского концлагеря Штуттгоф, должна была предстать перед судом за пособничество в убийстве более 11 тысяч человек. Однако женщина, которая проживает в доме престарелых, скрылась непосредственно перед заседанием.