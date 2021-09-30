Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 октября 2021

В пятницу, 1 октября, 25-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Лев, сообщает Корреспондент.

Луна в Льве – время энергичных начинаний, общения и развлечений. У людей возрастает склонность к авантюрам и риску, поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, подписание договоров и сделки с недвижимостью.

Благоприятный период для реализации творческих замыслов и посещения театров, музеев, выставок.

1 октября – пассивный день, который желательно провести в покое и уединении. Все дела нужно вести неспешно и не начинать ничего нового.

Благоприятное время для торговли, судебных дел, переезда или командировки.

В фазу Убывающей Луны снижается жизнеспособность и человек быстрее устает, теряет энергию и становится менее активным.

Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 октября

Овен (21.03−19.04)

Овнов ожидает день борьбы с соблазнами. Возможно событие, которое серьезно повлияет на дела или состояние здоровья.

Телец (20.04−20.05)

День Тельцов пройдет под знаком душевного равновесия и развития. Удачно сложатся сделки и рискованные дела. Можно рассчитывать на друзей и влиятельных покровителей.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецам рекомендуется с осторожностью относиться к новым знакомствам, а также не проявлять чрезмерную активность в работе. Стремление к успеху любой ценой может создать проблемы в общении с руководством.

Рак (22.06−22.07)

Перед Раками откроются широкие возможности для творчества и самовыражения. При этом звезды советуют избегать коллективных дел – успех принесет только индивидуальная работа.

Хороший день для свиданий и налаживания личных отношений.

Лев (23.07−22.08)

Львам улыбнется удача в профессиональной деятельности – представители знака будут очень продуктивны. Во второй половине дня возможны небольшие трудности, которые не нужно принимать близко к сердцу.

Дева (23.08−22.09)

Упорство Дев в сочетании с анализом в интуицией поможет в преодолении любых вызовов дня. Удачно сложатся романтические встречи и общение с противоположным полом.

Весы (23.09−22.10)

Весам не стоит переоценивать свои силы и возможности. Излишняя активность может привести к проблемам со здоровьем и в личной жизни.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионы получат возможность переосмыслить прошлый опыт и построить удачные планы на будущее. При этом звезды не советуют начинать новые дела – лучше разобраться со старыми. Возможны любовные разочарования.

Стрелец (22.11−21.12)

У Стрельцов повысится работоспособность и вырастет авторитет в коллективе. Кроме того, им представится возможность критически взглянуть на достигнутые результаты и наметить планы.

Вечером не исключены мелкие домашние проблемы.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогов ожидает активный, творческий день, во время которого усилится интуиция. Представители знака почувствуют прилив сил и смогут решить все текущие проблемы.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеев ждет успех в развитии карьеры и личных делах, а вот финансовые вопросы решить будет нелегко. Вероятны неудачные покупки и проблемы из-за давних обещаний.

Рыбы (19.02−20.03)

Звезды обещают Рыбам удачный день для оформления документов, обращения в госорганы и общественные учреждения. Не исключено продвижение по карьерной лестнице и материальное поощрение на работе.