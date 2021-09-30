Ликвидация стрелка в Одесской области: подробности, фото

Появились подробности сегодняшнего происшествия в селе Пужайково Подольского района, где полицейские застрелили вооруженного помповым ружьем мужчину, который открыл огонь на улице, сообщает Думская.

Как сообщили редакции источники в правоохранительных органах, когда началась стрельба, местные жители сразу же позвонили в райотдел. Так получилось, что рядом с селом находились трое участковых инспекторов, которые отрабатывали какое-то профилактическое мероприятие.

Получив из района указание ехать на место, они рванули в Пужайково. Приехали быстро и вступили в переговоры с гражданином.

«Называли его по имени, просили сдаться, — рассказывает собеседник. — В ответ тот достал гранату РГД-5 и заявил, что ему, мол, терять нечего, и вырвал чеку. Участковым пришлось открыть огонь на поражение. К счастью, граната так и не взорвалась — он упал, зажав ее в ладони».

Когда на место происшествия прибыл спецназ КОРД, все было уже кончено. Вызвали взрывотехников, которые обезвредили гранату.

Мотивы стрелка пока выясняются. Известно, что незадолго до инцидента от него ушла жена.