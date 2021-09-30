Донецкоблгаз перешел в управление Нафтогаза

НАК "Нафтогаз Украины" получил в управление ПАО "Донецкоблгаз" по решению Антимонопольного комитета, сообщает UBR.

Разрешение в управление осуществляется путем получения акций, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе общества.

При рассмотрении заявления комитет установил, что Шевченковский райсуд г. Киева наложил арест на 49,88% акций, эмитентом которых является "Донецкоблгаз", с запретом использования, отчуждения и распоряжения ими, и условием передачи Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Концентрация происходит в соответствии с распоряжением КМУ от 15 сентября 2021 №1116-р "Некоторые вопросы управления активами ПАО "По газоснабжению и газификации "Донецкоблгаз", на которые наложен арест в уголовном производстве, в исключительных случаях".

Предприятие предоставляет услуги распределения природного газа на подконтрольной Украине территории Донецкой области и является субъектом естественной монополии в соответствии с ЗУ "О естественных монополиях".

Цель концентрации – предотвращение ЧС техногенного характера, прекращения нарушения законодательства и лицензионных условий осуществления его хоздеятельности.

Как до концентрации, так и после, задействованный рынок будет находиться в состоянии естественной монополии, поскольку не происходит структурных изменений спроса и/или предложения на указанном рынке в местах осуществления хоздеятельности ПАО "Донецкоблгаз".

Т.к. концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на других товарных рынках Украины, АМКУ и принял разрешение.