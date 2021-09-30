Глава ВС заблокировала судебную реформу ради "жирной" пенсии

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская заблокировала судебную реформу ради получения пожизненного содержания судьи в отставке. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, сообщает InfoResist.

По его словам, Данишевская рассчитывает получить 850 тыс. грн выходного пособия, а затем ежемесячно по 150 тыс. грн пожизненного содержания судьи в отставке. Шабунин отмечает, что на сегодняшний день пенсия главы Верховного Суда составляет 15 тысяч гривен в месяц.

«Но, чтобы Данишевская получила столь желанное бабло на безбедную старость, соответствующее решение должен принять Высший совет правосудия. Да, именно тот ВСП, который должен очистить Этический совет, формирование которого заблокировала председатель ВС», — отметил он.

Шабунин добавил, что в отставку Данишевская планирует уйти в октябре-ноябре текущего года.