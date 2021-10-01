Катя Осадчая поразила образом в желтых штанах: фото с концерта

Украинская телеведущая Катя Осадчая побывала на концерте группы TVORCHI. Туда она пришла для съемок сюжетов о светской жизни, сообщает 24 Канал.

А также ведущая поражает новыми стильными образами. На концерт популярной украинской группы TVORCHI Осадчая приехала в широких штанах яркого желтого цвета, черной водолазке и куртке. Соединила одежду с обувью черного цвета на каблуке.

Гармоничным дополнением аутфита стал головной убор от бренда Ruslan Baginskiy. Волосы Екатерина собрала в прическу сзади, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Фото с инстаграма "Светской жизни"