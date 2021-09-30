Премьер-министра Чехии оштрафовали на 250 тысяч крон

Муниципальные власти поселка Черношице (18 км к юго-западу от центра Праги) наложили штраф в размере 250 000 крон ( примерно $11,5 тыс) на премьер-министра Андрея Бабиша за нарушение закона о конфликте интересов в области контроля над СМИ, сообщает 420on.

Об этом сообщил адвокат, представлявший интересы премьер-министра в этом разбирательстве. Он добавил, что планируется подача апелляции.

Администрация района Черношице, к которому относится и поселок Пругонице, где проживает премьер-министр, возбудило дело о нарушении прав из-за владения медиакомпания Londa и Mafra. Бабиш отвергает обвинения в нарушении закона. Он утверждает, что, передав Agrofert в трастовые фонды, он потерял влияние на холдинг и все участвующие в нем компании.

В ходе предыдущего аналогичного разбирательства муниципальные власти наложили на Бабиша штраф в размере 200 000 крон ($9 100) в 2019 году. Однако администрация Среднечешского края после апелляции прекратила производство по делу, поскольку наличие конфликта интересов не удалось доказать. В январе этого года организация TI снова обратилась в администрацию Черношице, заявив, что у нее есть новые доказательства по этому поводу. Поэтому муниципалитет возбудил новое дело.