Правительство Франции заморозит цену на газ до апреля

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство заморозит цену на газ. По его словам, тарифы будут заморожены до апреля 2022 года, сообщает РБК-Украина.

"Повышения цен на газ больше не будет" , - заверил французский премьер.

Как пояснил Кастекс, правительство будет блокировать цены на газ до следующего апреля, потому что тогда " цена на газ должна резко упасть ". С таким заявлением он выступил после сообщения правительства о повышении тарифов в стране.

"Цены повысятся на 12,6% в октябре, но это будет в последний раз" , - подчеркнул глава правительства.

Напомним, сегодня цена на газ в Европе приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубов.

Автор: Дмитрий Левицкий