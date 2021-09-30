Шкарлет отчитался о вакцинации учителей

В Украине на сегодня как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили почти 78% педагогов, сообщает Деловая столица.

"По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 78% учителей. Высокий уровень вакцинации работников учреждений общего среднего образования (полный цикл) в Луганской области — 67,9%, в г. Киев — 62,6%, Полтавской — 61,8%, Черкасской — 60,8%, Житомирской — 58,6 %, Харьковской — 58,3%" , — написал в своем Telegram-канале министр образования Сергей Шкарлет.

По данным министра, больше всего невакцинированных педагогов в учреждениях среднего образования во Львовской (44,3%), Херсонской (39%), Ивано-Франковской (31,4%) областях.

Шкарлет также призвал педагогов ответственно отнестись к вакцинации.