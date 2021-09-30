Саркози обжалует решение суда
Бывший президент Франции Николя Саркози, которого 30 сентября приговорили к году домашнего заключения, решил оспорить и этот мягкий приговор, сообщает Сегодня.
"Я подал апелляцию, чтобы суд другой инстанции решил спор. И я пойду до конца по этому пути, который выходит за рамки моего личного случая, так как каждый может однажды столкнуться с несправедливостью", – написал Саркози в Твиттере.
Бывший лидер Франции также отметил, что "нельзя наказывать дважды за одно и то же".
"Я просто добиваюсь, чтобы законодательство осуществлялось в отношении меня так же, как в отношении любого другого подсудимого", – добавил экс-президент.