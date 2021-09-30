Саркози обжалует решение суда

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого 30 сентября приговорили к году домашнего заключения, решил оспорить и этот мягкий приговор, сообщает Сегодня.

"Я подал апелляцию, чтобы суд другой инстанции решил спор. И я пойду до конца по этому пути, который выходит за рамки моего личного случая, так как каждый может однажды столкнуться с несправедливостью" , – написал Саркози в Твиттере.

Бывший лидер Франции также отметил, что "нельзя наказывать дважды за одно и то же".