СБУ нашла схрон боевиков вблизи ОРДЛО

СБУ предотвратила диверсии в районе линии разграничения. Работники Службы безопасности Украины обнаружили схроны боевиков с мощным арсеналом, сообщает РБК-Украина.

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По данным﻿ СБУ в Донецкой и Луганской областях обнаружены два боевых схрона так называемых "Л/ДНР". Из тайников изъято почти 40 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберным пулеметам и зенитным установкам.

По оперативным данным, тайники обустроили участники диверсионно-разведывательных групп боевиков.

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В Луганской области был обнаружен тайник со взрывчаткой и боевыми гранатами был скрыт в лесополосе в нескольких километрах от линии разграничения.

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Также в Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили схрон вблизи Мариуполя.

Автор: Анна Полисученко

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