"Гонорары" до $20 тыс.: журналистка рассказала о поощрениях в "Слуге народа"

Соня Кошкина. Источник: Скрин видео

Парламентарии из "Слуги народа" якобы получают денежное вознаграждение за "правильное" голосование в Верховной Раде Украины. В то же время за пропуски народных избранников могут оштрафовать, сообщает Обозреватель.

С такими утверждениями выступила журналистка, шеф-редактор LB.UA Соня Кошкина в прямом эфире "Радио НВ" 29 сентября. Подчеркнем, что озвученная информация не подтверждена.

Как сказала женщина, нардепы-"слуги" "сидят и голосуют, за что им платят... как зайчики".

Она заявила: размер "гонорара" якобы равен 20 тыс. долларов. Для некоторых членов фракции, по ее мнению, это хороший бонус к зарплате.

Кроме того, в этой политической силе якобы была введена система штрафов. Размер финансового "наказания" зависит от степени вины, заявила Кошкина. К примеру – от конкретного законопроекта, рассматриваемого в Раде.

"Если ты в зале и не голосуешь, то разговоры о том, что ты вышел в туалет или пошел поесть – это никого "не гребет". Но существуют законы, за которые могут и пять, и десять [тыс. долларов] снять" , – сказала журналистка

Запись разговора НВ с Кошкиной: