Талибан раскритиковал Таджикистан за недостаток демократии

Представитель движения «Талибан» Инамулла Самангани раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за недостаток демократии в стране, сообщает Турецкая телерадиокомпания.

Свое мнение о лидере соседнего государства Инамулла Самангани, который также занимает должность члена комиссии по культуре Министерства информации и культуры Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА), высказал в Twitter.