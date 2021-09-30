Талибан раскритиковал Таджикистан за недостаток демократии
Представитель движения «Талибан» Инамулла Самангани раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за недостаток демократии в стране, сообщает Турецкая телерадиокомпания.
Свое мнение о лидере соседнего государства Инамулла Самангани, который также занимает должность члена комиссии по культуре Министерства информации и культуры Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА), высказал в Twitter.
«Он президент уже 27 лет, будет им еще шесть лет и после этого, может быть, останется в должности президента. В его стране к выборам допущены пять партий, все из которых – проправительственные, и этот уважаемый человек будет давать советы о проведении выборов в Афганистане», – написал представитель «Талибана».