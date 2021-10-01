Джошуа нашел ошибки, из-за которых проиграл Усику

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что на пятый день после поражения от украинца Александра Усика он нашел в себе силы пересмотреть бой, сообщает Обозреватель.

Британец обнаружил свои просчеты во время подготовки, а также понял, какие ошибки он совершил в поединке.

Также Джошуа обратился к своим поклонникам, поблагодарив их за поддержку.

"Я пересмотрел бой, проанализировал свою подготовку и выявил свои ошибки. Я усвоил урок. Спасибо, что любите меня и интересуетесь мной. Не беспокойтесь обо мне. Мой дух силен!" – написал бывший чемпион в Twitter .

Энтони Джошуа. Источник: Twitter Энтони Джошуа

Напомним, что Усик сенсационно побил британца в чемпионском бою и отобрал у него пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Усик побил Джошуа.