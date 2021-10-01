1 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Всемирный день улыбки, Международный день пожилых людей, Международный день кофе, Международный день музыки, Всемирный день какао и шоколада, Всемирный день таблицы умножения, День выдержанного в бочках пива, Праздник пледа, Всемирный день вегетарианства, День рождения почтовой открытки, Международный день охраны енотов, Международный день балета, День детской музыки, День CD-плеера, Международный день против принудительного извлечения органов, День "Менее, чем идеально", Всемирный день татуировщика, сообщает УНИАН.

В Украине - День ветерана и пожилых людей, в Ирландии - День картофеля, в Японии - День саке, День японского вина, в Австрии - День кофе по-венски, в Сингапуре - День детей, в США - Производственный день, День кружева, День "Забукай!", День разнообразия, День чёрных собак, День пожарного щенка, День языка тела, День домашнего печенья, в Боливии - День посадки деревьев, в Шри-Ланке, Сальвадоре, Гватемале - День защиты детей, в Узбекистане - День учителей и наставников, в КНР - День образования Китайской Народной Республики, на Кипре - День независимости, в Эстонии - День местного самоуправления, в Палау, Нигерии - День независимости, в Азербайджане - День работников прокуратуры, в Индонезии - День святости Панча Сила, в Камеруне - День объединения, в Британии - День Линкольншира, в Южной Корее - День вооружённых сил, в Микронезии - День Конституции Чуука, в Тувалу - День независимости.

Памятные даты 1 октября, годовщины и события

В этот день в 1661 году в Англии состоялись первые гонки на яхтах: соревновались король Карл II и его брат Джеймс. Победу одержал король.

В 1847 году Вернер фон Сименс, его братья и Иоганн Гальске основали фирму "Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske", ныне известную, как "Siemens AG". С деятельностью компании связаны такие инновации, как стрелочный телеграф, динамо-машина, трансатлантическое телеграфное сообщение, трамвай, троллейбус, электровоз, слуховой аппарат, имплантируемый кардиостимулятор, цифровая АТС и многие другие.

1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. В листки из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адреса и австро-венгерским гербом просто "впечатали" марки достоинством два крейцера. Такие "письма" сразу стали популярными. За первые два месяца их было продано около 3 миллионов.

В 1887 году был открыт заново отстроенный после пожара 1873 года Одесский национальный академический театр оперы и балета.

В 1890 году в горах Сьерра-Невада в долине реки Йосемити-крик был основан Йосемитский национальный парк площадью 304 тысячи га, в котором растут тысячелетние секвойи.

В 1908 году Генри Форд представил новую модель своего автомобиля "Форд Лиззи" (модель T), ставшего благодаря своей низкой цене (850 долларов), выносливости и экономичности самым популярным автомобилем первой четверти века. К 1927 году было выпущено 15 млн автомобилей данной марки.

В 1926 году открылся Киевский театр оперы и балета.

В 1931 году на Харьковском тракторном заводе сошел с конвейера первый трактор.

В 1949 году была провозглашена Китайская Народная Республика.

В 1960 году с конвейера сошел первый "Запорожец", получивший в народе прозвище "горбатый".

В 1964 году в Японии была запущена в эксплуатацию первая в мире высокоскоростная магистраль - Токайдо-синкансэн.

В 1977 году Пеле оставил большой футбол, забив в течение своей спортивной карьеры 1281 гол в 1363 играх. В последней игре Пеле один тайм сыграл за свой последний клуб - нью-йоркский "Космос" и один - за бразильский "Сантос", в котором начинал свою легендарную футбольную карьеру.

В 1979 году зона Панамского канала была передана под юрисдикцию Панамы.

В 1983 году шведская почта выпустила марку с изображением квартета "ABBA".

В 2017 году произошла стрельба в Лас-Вегасе. Погибли 59 человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 октября чтит память мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской. Другие названия праздника: "Арина осенняя", "Аринин день", "Ирина", "Журавлиный лёт", "Арина Шиповница".

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя ругаться, хвастаться и обижать кого-либо. Постарайтесь делать добро. Не требуйте многого от возлюбленных, иначе они могут сильно разозлиться и на долго. Не стоит начинать новые дела.

Приметы на 1 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода на "Арину Шиповницу" - такая будет и 1 апреля;

высокий сорняк - зимой будет много снега;

на березе еще осталась листва - зима будет теплой и тихой.

Именины 1 октября

Именины у Алексея, Ариадны, Ирины, Софии, Аркадия, Сергея, Михаила, Константина, Ивана, Илариона, Владимира, Вениамина и Бориса.