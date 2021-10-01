Задержаны десятки белорусов за комментарии о гибели сотрудника КГБ

В Беларуси силовики провели массовые задержания граждан за их комментарии в социальных сетях. Около 50 человек были обвинены в "оскорблении госработника" и "разжигании вражды", сообщает Обозреватель.

Задержания беларуссов. Источник: Скриншот

Дело в том, что эти лица обсуждали в интернете недавнее убийство в столице страны Минске 31-летнего работника IT-компании Андрея Зельцера. Мужчина был застрелен в своей квартире силовиками, и один из сотрудников КГБ погиб в перестрелке. О политических преследованиях и задержаниях сообщил правозащитный центр "Вясна".

Комментаторов, якобы нарушивших закон, беларусские следователи нашли в Гродно, Витебске, Бресте, Гомеле. Людей отвезли в следственный изолятор на улице Окрестина в Минске.

На видео одного из задержаний видно: в операции участвовали вооруженные бойцы ОМОНа.﻿ Задержанным выдвинули обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РБ: 369 и 130 (оскорбление государственного работника и разжигание вражды).