Арахамия объяснил инициирование отставки Разумкова

Обращение к Венецианской комиссии и "маленькие мелочи, о которых стыдно говорить" стали поводом для инициирования отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сообщает Сегодня.

Об этом заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который утром 30 сентября подал соответствующее обращение для начала сбора подписей за отставку Разумкова.

"Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах случалось... Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют – "холодная регламентная война", когда начали ... Ну, там маленькие мелочи, которые я не хочу, честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу" , – заявил Арахамия.

При этом глава провластной парламентской фракции напомнил, что действующий спикер был делегирован от "Слуги народа" на этот пост, а значит они могут его и отозвать.