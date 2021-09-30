"Газпром" подтвердил продление газового контракта для Молдовы

"Газпром" подтвердил продление контракта на поставку российского газа в Молдавию на один месяц, сообщает Лента.Ру.

"Газпром" и "Молдовагаз" подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдовы" , — следует из сообщения газового холдинга.

Ранее о продлении контракта на поставку российского газа в Молдавию написал вице-премьер республики и министр инфраструктуры Андрей Спыну.