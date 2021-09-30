Иностранные авиакомпании задолжали Украине 7 млн

Латвийскую авиакомпанию Primera Air Nordic обязали оплатить Украине долг в 150 тысяч гривен за предоставление аэронавигационных услуг во время полетов над Черным морем, сообщает Корреспондент.

Об этом со ссылкой на решение хозсуда Киевской области информирует прокуратура АР Крым в четверг, 30 сентября. В прокуратуре пояснили, что у семи иностранных авиакомпаний возникли задолженности перед Украэрорухом за предоставленные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем на общую сумму 7 млн ​​грн.

В результате предъявления исков, одна из авиакомпаний ОАЭ в полном объеме оплатила задолженность на сумму 3 719 843 гривен, а также два иска прокуратуры автономии были удовлетворены судом на общую сумму более 250 тысяч гривен.

Ранее число внутренних авиарейсов в Украине превысило докарантинные показатели. Общее количество рейсов, как внутренних, так и международных, над Украиной в августе достигло 76% от показателя августа 2019 года.