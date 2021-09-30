КНДР испытала новую зенитную ракету

КНДР заявила об испытании новой зенитной ракеты. Уточняется, что испытательный запуск недавно разработанной ракеты прошел в четверг, 30 сентября, сообщает Лента.Ру.

По данным агентства «Ренхап» цель испытания — подтвердить «практичность эксплуатации пусковых установок, детекторов и боевых командных машин», а также боевых характеристик ракеты.

На испытательном запуске присутствовал секретарь парткома Пак Чжон Чун вместе с должностными лицами отдела оборонных научных исследований, пишет агентство. Предполагается, что речь идет о ракете класса «земля-воздух».