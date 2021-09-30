В Германии инфляция достигла тридцатилетнего максимума

Рост цен в Германии достиг максимума почти за три десятилетия. По утверждению Bloomberg, инфляция в главной экономике Европы в сентябре выросла до 4,1 процента, превысив среднюю оценку экономистов, сообщает Лента.Ру.

Основная причина роста цен заключается в энергетическом кризисе. Стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов на фоне снижения поставок газа из России и Норвегии, а также выросшего из-за восстановления экономики спроса. Рекордный рост цен на потребительские товары вызван перебоями в поставках в результате локальных локдаунов, из-за которых стоимость перевозок взлетела.

Другие экономики Европы тоже столкнулись с максимальным уровнем инфляции за десять лет. Так, например, показатель Франции составил 2,7 процента. Инфляция в Италии выросла на четыре процента. Эти результаты намного превышают целевой показатель в два процента, установленный Европейским центральным банком (ЕЦБ) для достижения стабильности в еврозоне.

По оценкам экономистов, рост цен в Евросоюзе (ЕС) ускорится до 3,3 процента в сентябре, что станет максимумом за 13 лет. Политики настаивают на том, что всплеск инфляции носит временный характер, поэтому ЕЦБ не спешит повышать ключевую ставку.