Динамика цен на биткоин в октябре - прогноз

В первую неделю октября стоимость биткоина продолжит удерживаться на прежнем уровне. В период с 4 по 10 октября цена криптовалюты будет колебаться в пределах 40-46 тыс. долларов, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. По его словам, основное влияние на настроения инвесторов будут оказывать:

поступающие новости из США относительно регулирования крипторынка;

сообщения из других стран о запретах и разрешениях на хождение криптомонет.

"Факторы, указывающие на развитие индустрии, будут поддерживать настрой не распродавать биткоин и Ethereum. А любые негативные сообщения будут сдерживать новых покупателей от активности" , – уверен Ковальчук.

Также он прогнозирует возможное снижение стоимости альткоинов – альтернативных флагманским криптовалют. Случится это может в том случае, "если будет просаживаться цена Bitcoin и Ethereum" .

Что будет с капитализацией крипторынка

Капитализация крипторынка на следующей неделе будет колебаться в диапазоне 1,5-1,6 триллиона долларов, утверждает Ковальчук. По его словам, тенденция снижения сохраняется еще с 6 сентября и "пока она не будет переломлена ожидать спрос массовых инвесторов на крипто валюты не стоит" .

К примеру, с 7 на 8 сентября капитализация крипторынка сократилась на 300 млрд долларов - до 2,1 трлн долларов. А 24 сентября всего за 5 часов она сократилась на 150 млрд долларов, упав до 1,9 триллионов.

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