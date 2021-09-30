Сейм Польши продлил режим ЧП на границе с Беларусью

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) утвердила решение правительства о продлении чрезвычайного положения, введенного в приграничных с Белоруссией районах из-за обостренной миграционной ситуации, сообщает Лента.Ру.

За продление ЧП выступили 237 депутатов, против — 179, еще 31 воздержались. 30 сентября указ о продлении ЧП подписал президент Польши Анджей Дуда и направил его на одобрение парламенту.

Чрезвычайное положение распространяется на приграничную зону шириной 3 километра. Решение о его продлении затрагивает около 200 населенных пунктов и подразумевает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, дежурство полиции в усиленном режиме, проверки документов. Кроме того, на указанной территории не могут находиться лица, которые там не живут, не работают или не учатся.