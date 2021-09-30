В Европе впервые начали вакцинировать норок

Финская ассоциация заводчиков пушных зверей (FIFUR) получила разрешение от Управления пищевых продуктов страны на использование вакцины от коронавируса для норок, сообщает Корреспондент.

"Финская пушная промышленность станет первым оператором в Европейском Союзе, который будет вакцинировать животных против коронавируса" , - цитирует пресс-служба FIFUR главу Ассоциации Марью Тиуру.

Отмечается, что экспериментальный препарат для прививок под названием FurcoVac разработала FIFUR совместно с группой ученых Хельсинкского университета. Вакцина соответствует всем требованиям властей, предъявляемым к подобным лекарствам.

Как сообщается, создание вакцины началось осенью прошлого года с целью предотвратить возможное распространение вируса на финских зверофермах.