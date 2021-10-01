Российский дипломат назвал Афганистан "наркогосударством"

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Афганистан вскоре станет лидером в производстве наркотического вещества метамфетамина, сообщает Лента.Ру.

"За 20 лет пребывания контингента государств — членов НАТО страна превратилась в наркогосударство. Тревожным сигналом для нас является и тот факт, что Афганистан скоро станет мировым лидером по незаконному производству и потреблению метамфетамина вслед за опиатами" , — заявил дипломат.

Кузьмин также призвал наращивать усилия по укреплению антинаркотического потенциала Афганистана и соседних с ним стран, указав на значительные усилия России по подготовке иностранных наркополицейских.