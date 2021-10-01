Маск и Безос не ответили на приглашение Росскосмоса

Роскосмос не получил ответ от американских предпринимателей Илона Маска и Джеффа Безоса посетить запуск транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-19», запланированный на 5 октября с космодрома Байконур, сообщает Лента.Ру.

Кроме того, на пуск также был приглашен предприниматель Ричард Брэнсон, ответа от него тоже так и не поступало, рассказали в Роскосмосе.

В конце августа генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении пригласить на космодром Байконур американских предпринимателей Илона Маска и Джеффа Безоса. Также Рогозин допустил приглашение Маска на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди.