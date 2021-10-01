Умерла жена-миллионерша Прохора Шаляпина

Жена российского певца Прохора Шаляпина 42-летняя канадская миллионерша Татьяна Клаудия Дэвис умерла через 2 месяца после свадьбы. Женщина не смогла побороть коронавирус, которым заболела сразу после брака, сообщает Обозреватель.

О смерти жены сообщил сам певец на своей странице в Instаgram. По словам Шаляпина, уход любимой стал для него большим потрясением. Российский музыкант попрощался с женой трогательным стихотворением. Певец собрал в своем посте кадры-воспоминания, на которых они с женой радостные и счастливые.

"Мне трудно это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Тани больше нет ... Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда" , – написал Прохор Шаляпин.

Влюблены и счастливы. Источник: Instagram shalyapin_official

По словам певца, у них с женой было всего три счастливых дня брака, после которых она заболела. Коронавирус она подхватила на свадьбе, которая состоялась в Лас-Вегасе в одном из самых дорогих отелей. А уже через пару недель Татьяна оказалась в больнице с обширным поражением легких.

Вскоре после госпитализации жены Шаляпин уехал из США в Россию, поскольку имел запланированные гастроли и съемки. Правда, неделю он все же провел у постели жены. А когда она попала в красную зону госпиталя, где посетить ее было уже нельзя, певец вернулся в РФ.

Проведя на аппарате ИВЛ более месяца, женщина умерла, не приходя в сознание.