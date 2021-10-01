В ОП прокомментировали запуск отставки Разумкова

Президент Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телеканала Украина 24, сообщает Корреспондент.

"Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запрос﻿ил у председателя Верховной Рады" , - отметил руководитель пресс-службы.

При этом Никифоров добавил, что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".