В ОП прокомментировали запуск отставки Разумкова
Президент Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телеканала Украина 24, сообщает Корреспондент.
"Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады", - отметил руководитель пресс-службы.
При этом Никифоров добавил, что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".