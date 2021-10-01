На Донбассе погиб военный из Днепропетровщины

30 сентября в зоне проведения ООС в результате обстрела пророссийских боевиков погиб украинский военнослужащий Алексей Стрижак из Днепропетровской области.

"30 сентября в зоне проведения ООС, защищая свою Родину, погиб наш земляк - военнослужащий Стрижак Алексей Владимирович, 1982 года рождения. Сердце Алексея остановилось. Но Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним", - сказано в сообщении﻿ Зеленодольской городской территориальная общины.
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