На Донбассе погиб военный из Днепропетровщины

30 сентября в зоне проведения ООС в результате обстрела пророссийских боевиков погиб украинский военнослужащий Алексей Стрижак из Днепропетровской области.

"30 сентября в зоне проведения ООС, защищая свою Родину, погиб наш земляк - военнослужащий Стрижак Алексей Владимирович, 1982 года рождения. Сердце Алексея остановилось. Но Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним" , - сказано в сообщении﻿ Зеленодольской городской территориальная общины.