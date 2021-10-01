На строительстве дорог в Херсоне и Черкассах "присвоили" 3 млн

Служба безопасности Украины разоблачила хищения при ремонте дорог местного значения в Херсонской и Черкасской областях. Сумма ущерба составляет более 3 млн грн, сообщает Факты.ICTV.

По данным следствия, преступную схему наладили руководители компаний-подрядчиков. Органы местного самоуправления заключали с ними договоры на выполнение ремонтных дорог.

Ремонт выполнялся не в полном объеме, а также с нарушением государственных строительных норм. Руководители предприятий вносили недостоверные данные в соответствующую документацию и присваивали себе государственные средства, выделенные на строительство.

Правоохранители открыли производство против руководителей подрядных компаний по двум статьям УК по факту завладения средствами и подделки документов (ч. 5 ст. 191 и ст. 366).

Фигурантам дела уже сообщено о подозрении. Следствие выясняет причастность других лиц к преступной схеме.