Легендарный Пеле выписался из больницы

Легендарного нападающего сборной Бразилии и клуба Сантос Пеле выписали из госпиталя, где он изначально находился в реанимации, сообщает Новое время.

«Я так счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, оказав гуманный и очень ласковый прием» , — заявил Пеле.

18 сентября легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле вновь был госпитализирован и помещен в реанимацию.

Пеле был повторно госпитализирован из-за кислотного рефлюкса (заболевания, вызывающего жжение в нижней части грудной клетки, при нем происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод).