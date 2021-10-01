"Шатдаун" в США: Байден подписал временный бюджет

По информации Белого Дома во избежание прекращения финансирования государственных учреждений (шатдауна) президент США Джо Байден подписал временный бюджет на 2022 год, сообщает Интерфакс-Украина.

Бюджет, озаглавленный "Закон о расширении государственного финансирования и оказании чрезвычайной помощи", будет действовать до 3 декабря 2021 года.

Он предусматривает финансирование деятельности федеральных ведомств, а также предусматривает дополнительные ассигнования на оказание чрезвычайной помощи, дополнительные ассигнования для эвакуированных из Афганистана, говорится в сообщении.

Накануне временный бюджет был утвержден Сенатом и Палатой представителей Конгресса.