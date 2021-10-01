Парламент Латвии одобрил запрет георгиевской ленты

Сейм Латвии большинством голосов поддержал во втором чтении законопроект, запрещающий использование георгиевской ленты во время праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, сообщает Новое время.

Согласно материалам Delfi, за запрет георгиевских лент проголосовало менее 50 депутатов. Однако это позволило утвердить закон для финального голосования большинством голосов зарегистрированных депутатов.

По словам председателя комиссии по правам человека Артуса Кайминьша, к проекту не было вынесено поправок, поэтому можно предположить утверждение запрета в третьем чтении.

«Запрещая георгиевские ленты, ограничиваются проявления такой (тоталитарной) идеологии. Нам необходимо показать свою позицию в отношении использования этих лент во время публичных мероприятий» , - заявил Кайминьш.

Также депутат сравнил ленту с пиратским флагом. Противники законопроекта, в свою очередь, отметили, что необходимо проявлять определенную осторожность, когда речь идет об ограничении основных прав и ограничивать то, что не имеет четкого определения.