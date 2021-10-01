Европейские авиакомпании изменили правила возврата денег за билеты

Несколько крупных европейских авиакомпаний обязались выплачивать компенсацию пассажирам в случае отмены рейсов в течение семи дней. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии, сообщает Газета.ru.

«После диалога с Комиссией и национальными органами по защите прав потребителей 16 крупных авиакомпаний взяли на себя обязательство предоставлять более точную информацию и своевременно возмещать пассажирам расходы в случае отмены рейсов» , — говорится в пресс-релизе.

Пассажиров будут уведомлять о разных вариантах компенсаций. Выдавать ваучеры будут только если клиент авиакомпании сам выберет такую опцию. Пассажиры, которые забронировали рейс через посредника и испытывают трудности с получением возмещения от него, смогут обратиться в авиакомпанию и напрямую запросить компенсацию.

Отмечается, что в список авиакомпаний входят: Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling и Wizz Air.